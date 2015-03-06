Чехія проти поділу України, бо сама має подібний досвід

Про це заявив віце-прем'єр Чехії Андрей Бабіш, який неодноразово критикував санкції проти Росії, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на видання Ceske Noviny.

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"Ми не згодні з поділом України на дві країни. Я пам’ятаю подібну ситуацію – у 1938 році з Чехословаччиною. В ім’я "збереження миру" великі озброєні держави, здатні протистояти військовій агресії принесли Чехословаччину Гітлеру в жертву" - нагадав Андрей Бабіш.

За його словами, чеський уряд уважно стежить за ситуацією в Україні і окупованому Криму.

Водночас він знову наголосив на розбіжностях у ЄС щодо необхідності підтримання санкцій проти Росії. "Європейський союз, невід’ємною частиною якого ми є, зобов’язаний зробити все можливе щоб забезпечити стабілізацію ситуації і припинення агресії" – сказав він.

"Чехія як член ЄС приєдналася до санкцій проти РФ і підтримує ЄС у його спробах вирішити проблему виключно дипломатичним шляхом" - наголосив Андрей Бабіш.