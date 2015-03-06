Росія розпалює конфлікт, а потім грає роль "пожежника" - Сергєєв

Про це він сказав під час чергового засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, говорячи про політику РФ стосовно України.

"Росія займається підпалом, а при цьому «грає» роль «пожежника», - наголосив Сергєєв.

Читайте такожСергєєв закликає Росію виконувати Мінські угоди, а не імітувати діїЗа його словами, доки влада РФ не припинить вести таку політику, конструктивного діалогу не буде.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн запровадили проти Росії санкції.