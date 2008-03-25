Луценко цілиться відхопити по шматку від Нашої України, БЮТ та ПР?

Громадянський рух "Народна самооборона" планує наприкінці весни провести загальноукраїнську конференцію, на якій може заявити про створення на її базі нової політичної партії.

Про це в інтерв`ю "Високому замку" заявив міністр внутрішніх справ, лідер "Народної самооборони" Юрій ЛУЦЕНКО.

Пояснюючи свій вислів Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що до проведення конференції він планує відвідати усі регіони України "не лише в рамках своєї службової, а й громадської активності".

На переконання Ю.ЛУЦЕНКА, сьогодні в Україні, спостерігається існування двопартійної системи – з одного боку БЮТ, з іншого – Партія регіонів, а тому є необхідність у створенні третьої потужної політичної сили.

Як вважає голова МВС, саме вона може народитися на основі "Народної самооборони". "Ця третя сила запропонує свій майданчик для всіх, хто вірить в ідеали Помаранчевої революції", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас він зауважив, що в цій новій політсилі знайдеться місце представникам "Нашої України" та інших демократичних сил. "Буду радий бачити там і "нашоукраїнців", які не мають за собою шлейфу бізнес-інтересів та зрад. Хотів би бачити у цій силі і Віталія КЛИЧКА. Відкриті двері і політикам, яким з тих чи інших причин некомфортно у БЮТ чи неприйнятно перебувати у Партії регіонів", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас він запевнив, що в разі створення нової партії, така не буде альтернативою БЮТ чи "Нашій Україні". "Ми будемо партнерами, але третя сила потрібна саме як критик і стримувач певних вождистських проявів, які були, є і будуть в існуючих партіях", - пояснив Ю.ЛУЦЕНКО.