Затримані за підозрою у вбивстві Нємцова виявилися троюрідними братами

Про це повідомляє Росбалт з посиланням на "Кавказький вузол". Видання посилається на родичів підозрюваних. За їх словами, Губашев і Дадаєв - троюрідні брати, уродженці Ітум-Калинського району Чечні.

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"Анзор приїхав з Московської області 2 березня, відвідав своїх родичів у Чечні. Потім вони з Зауром поїхали до своїх близьких в Інгушетії", - додав він, уточнивши, що в момент вбивства Нємцова вони перебували в Москві.

В. о секретаря радбезу Інгушетії Альбер Барахаев підтвердив кореспонденту "Кавказького вузла" інформацію родичів затриманих про те, що Дадаєв і Губашев близько десяти років не проживають в Інгушетії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що про підозрою в причетності до вбивства російського опозиціонера Бориса Нємцова всього були затримані чотири людини.

Як повідомляв УНІАН, відомий російський опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений в центрі Москви в ніч з 27 на 28 лютого. Нємцова вистрілили кілька разів в спину з проїжджаючого автомобіля. Від отриманих ран він помер на місці.