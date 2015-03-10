Британський прем`єр віддасть свою дочку у державну школу

Глава британського уряду впевнений, що його дочка здобуде гідну освіту ”в хорошій державної середній школі”, повідомляє РИА Новости.

При цьому він визнав, що в минулому система державної освіти залишала бажати кращого.

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В рамках передвиборчої кампанії Кемерон також пообіцяв, що якщо залишиться при владі, то побудує 500 нових безкоштовних шкіл по всій країні.

У Кемерона і його дружини дві дочки - 10-річна Ненсі і 4-річна Флоренс Роуз Енделліон, і 8-річний син Артур Елвен. Їхня четверта дитина померла в 2009 році.