Британський прем`єр віддасть свою дочку у державну школу
00:58, 10 березня 2015Політика
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Прем`єр-міністр Великобританії Девід Кемерон і його дружина Саманта мають намір віддати свою старшу дочку Ненсі в державну середню школу в Лондоні, відмовившись від приватної освіти.
REUTERS
Глава британського уряду впевнений, що його дочка здобуде гідну освіту ”в хорошій державної середній школі”, повідомляє РИА Новости.
При цьому він визнав, що в минулому система державної освіти залишала бажати кращого.
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В рамках передвиборчої кампанії Кемерон також пообіцяв, що якщо залишиться при владі, то побудує 500 нових безкоштовних шкіл по всій країні.
У Кемерона і його дружини дві дочки - 10-річна Ненсі і 4-річна Флоренс Роуз Енделліон, і 8-річний син Артур Елвен. Їхня четверта дитина померла в 2009 році.
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