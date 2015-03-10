Порошенко прочитав "Молитву" на радіомарафоні «Шевченко мобілізує»



Як зазначає прес-служба Міністерства культури України, Порошенко з дружиною взяли участь у загальнонаціональному радіомарафоні «Шевченко мобілізує», присвяченому 201-й річниці з дня народження Тараса Шевченка.

«Є такі вірші Тараса, які здається, написані вчора і надзвичайно актуальні для сьогодення» ,- сказав Порошенко і прочитав уривок з вірша Шевченка «Молитва».

А дружина президента Марина, в свою чергу, прочитала уривок з поеми «Неофіти».

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Як повідомляв УНІАН, під час радіомарафону «Шевченко мобілізує» твори Кобзаря читають урядовці, політики, діячі науки, культури, військовослужбовці, волонтери, представники громадськості. Марафон триває із 6.00 до 24.00 на каналі «Культура» Національної радіокомпанії України з включеннями на Першому національному телеканалі та Першому каналі Українського радіо.