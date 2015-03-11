Адвокат Савченко представив доказ її невинуватості
Захист українки Надії Савченко має відео, записане росіянином, яке підтверджує, що її викрали ще до того, як загинули російські журналісти Ігор Корнелюк та Антон Волошин.
Про це повідомив адвокат Марк Фейгін в ефірі телеканалу "24".
На відео знято, як терористи наділи на голову Савченко пов'язку і допитують її.
"Те, що це територія України, не оскаржить навіть слідство, оскільки слідство не стверджує зворотного, а погоджується з тим, що вона потрапила в полон в батальйон "Зоря" 17 червня. Тут набагато важливіше час", - повідомив Фейгін.
За словами адвоката, власні експерти визначили, що відео було знято близько 10:00 годин ранку.
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Позиція слідства така, що Савченко коректувала вогонь, коли було вбито російських журналістів, а після цього, близько 12-ї години, подзвонила комбату "Айдару" Сергієві Мельничуку. Однак, дані слідства і відео не збігаються, адже згідно з доказами захисту Надія вже дві години перебувала в полоні, у неї забрали телефон і одягнули в балаклаву.
"Наші фахівці провели свою експертизу. Великий фахівець з астрономії визначив за градусами, азимутами, позицією сонця, що це 10:00 ранку", - зазначив Фейгін.
Захист Савченко подав клопотання, щоб це відео долучили до матеріалів справи і було проведено дві експертизи (для визначення голосу Савченко і цифрова експертиза на визначення часу зйомки).
Автор відео теж відомий – це громадянин Росії Єгор Рускій, який зараз називає себе мером Лутугиного, що на окупованій частині Луганщини. Адвокати вимагають у слідства, щоб допитали і його.