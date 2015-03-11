Адвокат Савченко представив доказ її невинуватості

Про це повідомив адвокат Марк Фейгін в ефірі телеканалу "24".

На відео знято, як терористи наділи на голову Савченко пов'язку і допитують її.

"Те, що це територія України, не оскаржить навіть слідство, оскільки слідство не стверджує зворотного, а погоджується з тим, що вона потрапила в полон в батальйон "Зоря" 17 червня. Тут набагато важливіше час", - повідомив Фейгін.

За словами адвоката, власні експерти визначили, що відео було знято близько 10:00 годин ранку.

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Позиція слідства така, що Савченко коректувала вогонь, коли було вбито російських журналістів, а після цього, близько 12-ї години, подзвонила комбату "Айдару" Сергієві Мельничуку. Однак, дані слідства і відео не збігаються, адже згідно з доказами захисту Надія вже дві години перебувала в полоні, у неї забрали телефон і одягнули в балаклаву.

"Наші фахівці провели свою експертизу. Великий фахівець з астрономії визначив за градусами, азимутами, позицією сонця, що це 10:00 ранку", - зазначив Фейгін.

Захист Савченко подав клопотання, щоб це відео долучили до матеріалів справи і було проведено дві експертизи (для визначення голосу Савченко і цифрова експертиза на визначення часу зйомки).

Автор відео теж відомий – це громадянин Росії Єгор Рускій, який зараз називає себе мером Лутугиного, що на окупованій частині Луганщини. Адвокати вимагають у слідства, щоб допитали і його.