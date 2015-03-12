Порошенко нагородив чотирьох бійців АТО



Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, відповідний указ президент підписав сьогодні.

Згідно з документом, «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі» президент постановив нагородити старшого лейтенанта Єгора Гладкова, майора Сергія Захаревича, підполковника Леоніда Климчука та старшого лейтенанта Андрія Супрігана.

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