Порошенко нагородив чотирьох бійців АТО
04:02, 12 березня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко нагородив чотирьох військовослужбовців орденом Богдана Хмельницького III ступеня.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, відповідний указ президент підписав сьогодні.
Згідно з документом, «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі» президент постановив нагородити старшого лейтенанта Єгора Гладкова, майора Сергія Захаревича, підполковника Леоніда Климчука та старшого лейтенанта Андрія Супрігана.
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