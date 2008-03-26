Тимошенко: в Україну вперше прийшов красивий уряд

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що пріоритетом у роботі її уряду є національні інтереси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні перед початком розширеного засідання Кабінету міністрів України.

«Нам за сто днів є чим звітувати, тому що, мені здається, вперше в Україну прийшов той монолітний, з політичної точки зору красивий уряд, який абсолютно не має на меті здобувати якісь свої статки, не має на меті використати декілька місяців перебування при владі для того, щоб збагатити свої рахунки. Це є той уряд, пріоритетом якого, безумовно, є національний інтерес, інтерес кожної людини», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. На її переконання, саме завдяки такому уряду в країні вже багато що змінилося на краще.

Прем’єр підкреслила, що вона пишається кожним міністром, який не дає лобістських завдань. Вона наголосила, що завдяки цьому було змінено докорінно підходи до формування планів уряду і втілення їх в життя.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила подяку всій демократичній команді, яка пройшла з 2004 року важкий шлях і створила унікальну ситуацію в країні, коли Президент, більшість ВР і уряд є демократичними.

«Сьогодні на перший погляд абсолютно нічого не перешкоджає втіленню тих реформ, про які ми мріяли останні 17 років», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.