Кисельов пообіцяв Криму світле майбутнє, коли побудують міст і прокладуть кабелі

Зокрема, він поскаржився журналістам на "незаслужено запущену" Україною інфраструктуру окупованого півострова, передає його агентство РИА Новости.

"Потрібно починати все з фундаменту, всі труби, всі комунікації, все тільки виснажувалось, експлуатувалось, висмоктувалось. Хтось з України будував палаци, обносил парканами і вважав, що навколо світу не існує. Зараз інший підхід", - розповів Кисельов.

Читайте такожПозбавлений звання адвокат і експерт-неонацист - Росія запустила новий міжнародний проектЗа його словами, в складі Росії Крим чекає світле майбутнє.

"Побудують міст, дорогу, прокладуть кабелі. Я думаю, рік-два-три, коли буде міст, все зміниться. Все вже змінюється", - сказав Кисельов.

Крим був окупований і анексований Росією в березні минулого року.