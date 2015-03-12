У Сумах увесь день не може зібратися облрада (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, після обіду взяли картки для голосування 36 депутатів, а в сесійній залі зареєструвалися 32.

Зокрема, серед зареєстрованих були голова Сумської облдержадміністрації Микола Клочко та його заступник Іван Боршош, директор департаменту економічного розвитку і торгівлі ОДА Олександр Сітак, ректор Сумського Національного аграрного університету Володимир Ладика, які були відсутні на ранковій спробі розпочати роботу засідання.

За інформацією прес-служби облради, заступник голови облради Віра Лаврик скликає пленарне засідання 41 сесії обласної ради на 16 березня на 14 годину, а о 12.00 понеділка відбудуться депутатські збори.

"Про готовність посприяти у забезпеченні явки депутатів на сесію запевнив і голова ОДА Микола Клочко», - йдеться у повідомленні.

У свою чергу депутат Віктор Тимошенко зауважив, що за зривом пленарного засідання стоїть не просто халатність і безвідповідальність окремих депутатів, а більш глибока проблема – дестабілізація ситуації в прикордонній області.

Він, а також його колеги Сергій Гресь, Микола Полілуй та інші запропонували звернутися до правоохоронних органів з вимогою негайно розслідувати питання залякування депутатів напередодні сесії і притягти до відповідальності винних.

Читайте такожМіськрада Сум працюватиме цілодобово в режимі чергуванняЗаступник голови облради Лаврик у залі засідань підписала відповідні звернення до обласної прокуратури, а також УСБУ та УМВС в області.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах сьогодні вранці не розпочалась запланована сесія 41-а сесія Сумської обласної ради шостого скликання через брак кворуму, оскільки тільки 29 із 100 народних обранців зареєструвалися в залі.

Заступник голови облради Віра Лаврик заявила, що факт неявки двох третин обласних парламентарів на сесію є саботажем з боку депутатів фракції КПУ, груп «Воля народу», «За європейську Сумщину», «За розвиток Сумщини» та частини позафракційних депутатів.

Вона також наголосила, що неявка на сесію з боку депутатів – це повна безвідповідальність, і припустила, що причиною такої неявки можливо стало внесення проекту рішення про звільнення з посади керівника управління майном облради одного із колишніх регіоналів, з чим його екс-однопартійці не згодні.

За словами Лаврик, також є дані, що протягом тижня депутатам телефонували невідомі і попереджали, що на сесії їх битимуть і обливатимуть зеленкою.

За інформацією прес-служби облради, зрив сесії потягнув за собою неприйняття важливих для життєдіяльності області рішень, як то: виділення додаткових коштів на придбання інсуліну, медикаментів для нефрологічних хворих методом гемодіалізу, для яких один день без ліків може вартувати цілого життя; позбавлені коштів дві онкохворі дитини та учасник АТО, які потребують негайного дороговартісного лікування; не призначені на свої посади керівники близько 20 комунальних установ тощо.