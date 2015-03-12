Виконання бойовиками Мінських домовленостей повинні підтвердити спостерігачі - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це Коваль сказав на брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.

”Україна неухильно виконує Мінські домовленості, але, в свою чергу, вимагає підтвердженого незалежними міжнародними спостерігачами виконання всіх домовленостей іншою стороною”, - наголосив Коваль.

Як повідомляв УНІАН, Мінськими домовленостями від 12 лютого передбачено припинення вогню на Донбасі з 15 лютого, а також відведення важкого озброєння від лінії розмежування на Донбасі.

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Із 00.00 15 лютого на Донбасі оголошено перемир`я і режим припинення вогню, однак терористи постійно порушують режим «тиші».

У штабі АТО заявляють, що Україна здійснила чотири етапи відведення важкого озброєння, проте повністю не відводитиме техніку від лінії зіткнення, поки не отримає підтвердження відведення озброєнь терористами.

Бойовики запевняють, що завершили відведення важкого озброєння від лінії зіткнення, а українські військові це заперечують, заявляючи, що ворог перегруповує сили.