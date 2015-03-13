Затримана журналістка Кокоріна вийшла з будівлі ФСБ

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань.

Нагадаємо, вранці в п'ятницю в Сімферополі, в квартирі за місцем прописки редактора «Центру журналістських розслідувань» Наталії Кокоріної співробітники ФСБ проводили обшук. Після обшуку ФСБ затримала журналістку. Допит тривав кілька годин

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Крім того, сьогодні ж вранці ФСБ провела обшук в кримській квартирі батьків автора статей та колишнього редактора «Центру журналістських розслідувань» Анни Андрієвської, яка вже не проживає в Криму. Підставою для порушення справи, як пише журналістка, нібито є її матеріал про волонтерів батальйону «Крим».

Глава МЗС України Павло Клімкін та представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дунья Міятович закликала кримські «влади» звільнити затриману ФСБ кореспондентку «Центру журналістських розслідувань» Наталію Кокоріну. Крім того, ОБСЄ назвала репресіями дії кримських «влади» щодо журналістів.

Раніше ЦЖР повідомляв, що в будівлю ФСБ, де допитували Кокоріну, пустили провладних журналістів - співробітників рупора кримської нелегітимної «влади» телеканалу «Перший Кримський».