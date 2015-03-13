У Харкові очистили під укриття 95% підвалів - міськрада

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на директора Департаменту житлового господарства Романа Нехорошкова.

За його словами, на сьогодні очищено 1 тис. 430 підвалів із 1 тис. 510.

«Ця робота триває, і районні адміністрації не бачать проблем з її завершенням. Думаю, що до 16 березня всі підвали в будинках комунальної форми власності, які були внесені до плану, будуть очищені. Тепер нам необхідно відновити освітлення приблизно в половині цих підвалів, відремонтувати сходи, перила та вхідні двері, де це необхідно», - сказав Нехорошков.

Читайте такожУ Херсоні з 138 бомбосховищ половина не придатна для використанняЗа його словами, міське управління Державної служби з надзвичайних ситуацій перевірило 1 тис. 212 підвалів, стосовно 30 об'єктів були висловлені зауваження, які зараз усуваються.

Довідка УНІАН. Очищення потенційних укриттів у Харкові було розбито на два етапи. Перший заверишвся в листопаді 2014 року. Тоді було підготовлено 341 укриття на 144 тис. осіб. На другому етапі проходить підготовка підвалів житлових будинків. Всього у Харкові налічується 2 тис. 668 таких підвальних і цокольних приміщень, розрахованих на 964 тис. осіб.

У місті визначено 29 станцій метрополітену, в яких можна розмістити близько 145 тис. осіб, а також переходи станцій метро, де зможуть розміститися 46 тис. осіб. Крім того, визначено 11 об'єктів подвійного призначення, які можна використовувати додатково для укриття майже 13 тис. осіб. Також у Харкові є укриття, які перебувають на балансі підприємств та організацій. Вони повинні забезпечувати безпеку працівників підприємств. Відповідальність за утримання цих укриттів несуть підприємства.