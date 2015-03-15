Ярош стане радником начальника Генштабу - волонтер

Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбук волонтер Тетяна Ричкова.

"... І справді, чутки не безпідставні, Дмитро Ярош буде призначений на посаду радника НГШ. Насамперед необхідно налагодити координацію з добровольчим рухом для кращої взаємодії з ЗСУ в зоні АТО. Саме Дмитро зможе конструктивно працювати в даному напрямку", - написала вона.

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