Ярош стане радником начальника Генштабу - волонтер
23:08, 15 березня 2015Політика
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Лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош буде призначений на посаду радника начальника Генштабу
Ярош стане радником начальника Генштабу
Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбук волонтер Тетяна Ричкова.
"... І справді, чутки не безпідставні, Дмитро Ярош буде призначений на посаду радника НГШ. Насамперед необхідно налагодити координацію з добровольчим рухом для кращої взаємодії з ЗСУ в зоні АТО. Саме Дмитро зможе конструктивно працювати в даному напрямку", - написала вона.
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