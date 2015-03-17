Засідання Ради відклали ще на годину

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови ВР Андрій Парубій.

За його словами, сьогодні з 9 години ранку йдуть консультації лідерів фракцій щодо законопроектів, які стосуються національної безпеки України.

Він наголосив, що “зараз відбувається нарада спільно голів фракцій коаліції з президентом України, прем'єр-міністром, головою ВР”.

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“І я дуже прошу усіх депутатів, усіх тих, хто спостерігає за нашою роботою, з великим розумінням і з великим рівнем відповідальності прийняти цю ситуацію. Ми маємо вийти в зал для консолідованого і спільного голосування по важливих рішеннях. На жаль, зараз ця спільна позиція виробляється і я тому дуже прошу народних депутатів залишатись на своїх робочих місцях”.

Парубій зазначив, що ВР розпочне роботу о 17 годині і “я дуже прошу, щоб в 17 годині всі були в сесійній залі і були готові до прийняття дуже важливих і відповідальних рішень”.

Він попросив вибачення у депутатів та всіх тих, хто цікавиться роботою парламенту з приводу того, що сьогоднішнє засідання ВР розпочалось не вчасно.

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Зокрема, спочатку роботу ВР відклали на 12.00, а потім було оголошено, що ранкового засідання не буде, а вечірнє розпочнеться о 16.00.