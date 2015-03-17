Засідання Ради. Наживо. Трансляція завершена

Сьогодні Верховна Рада має внести до порядку денного та прийняти рішення щодо президентського проекту постанови про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування (№2374), а також проект постанови щодо схвалення звернення від імені України до Ради Безпеки ООН та Ради ЄС щодо розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки (№2379).

Читайте такожРада почнеться з двогодинним запізненням - коаліція поки не домовилася з питань нацбезпекиТакож розглядатиметься проект постанови про звернення ВР до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ про порушення прав і свобод людини у АР Крим (№2260).

Перший заступник лідера фракції Блоку Петра Порошенка Ігор Кононенко зазначив сьогодні у коментарі журналістам, що фракції знайшли компроміс у питанні щодо запровадження особливого порядку місцевого самоврядування на Донбасі.