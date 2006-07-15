Кучма за «Коаліцію національного компромісу»

Екс-президент України Леонід КУЧМА вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО, повинен узяти на себе політичну відповідальність за формування «коаліції національного компромісу», яка повинна об`єднати учасників помаранчевої, що розпалася, і новоствореної антикризової коаліцій.

Таку думка він висловив у коментарі тижневику «Дзеркало тижня».

«Вважаю, що сьогодні президент, як гарант Конституції і глава держави, повинен узяти на себе політичну відповідальність за урегулювання кризи, в якій перебуває парламент після виборів. Я розумію, що як людина і політик Віктор ЮЩЕНКО може симпатизувати своїй партії і блоку, але як глава держави він повинен прийняти рішення не на користь однієї партії, а на користь народу і держави. В основі такого рішення - політичний компроміс і толерантність єднання народу і держави. Тому я пропоную Віктору Андрійовичу ініціювати нову формулу для парламентської коаліції - формулу національного компромісу. Коаліція національного компромісу - це те, що дозволить об`єднати і сьогоднішню антикризову, і учасників з попередньої помаранчевої коаліцій. Не можна руйнувати потенційний союз, необхідно його укріплювати своїм словом і своєю позицією», сказав екс-президент.

Крім того, на думку Л.КУЧМИ, В.ЮЩЕНКО як глава держави, міг би виступити з ініціативою укладення широкого пакту національного примирення, до якого залучити не тільки парламентські фракції, але і позапарламентські партії, громадські організації, громадян України.

«Тоді б бачили, хто за єдину Соборну Україну, а хто за владу за всяку ціну. Тому широка коаліція, і лише вона може врятувати країну», – зазначив Л.КУЧМА.

При цьому екс-президент висловив упевненість в необхідності входження «Нашої України» до складу широкої коаліції

«Наша Україна», якщо вона не хоче втратити все, повинна увійти до цієї коаліції. Якби справа була тільки в її долі, нехай би втрачала все. Але йдеться про державу. Не треба повторювати помилок відомих діячів нашої історії. Влаштувати руїну в XXI столітті було б непростимо, ганебно. Широка коаліція з участю «Нашої України» - це один із могутніх важелів об`єднання України і оздоровлення економіки», – зазначив Л.КУЧМА.