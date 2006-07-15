Якби вибори відбулися сьогодні

У разі призначення дострокових парламентських виборів за Партії регіонів проголосувало б 39% українських виборців, за об`єднаний блок «Нашої України» і БЮТ – 32,1%.

Такі дані телефонного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова в семи містах України на замовлення "Дзеркала тижня".

При цьому 16,2% опитаних дали іншу відповідь, ще 12,6% респондентів – “важко відповісти”.

У разі оголошення дострокових виборів у Києві Партію регіонів підтримають 20% виборців, 43,6% - "Нашу Україну" і БЮТ. При цьому 21,6% опитаних дали іншу відповідь, а 14,8% не змогли відповісти.

У Львові і Вінниці за Партію регіонів проголосують відповідно 6,2% і 14,7%, за "Нашу Україну" і БЮТ – 54,2% і 50,4%, дали іншу відповідь 15% і 15,3% і не дали відповіді 24,6% і 19,6%.

У Херсоні і Дніпропетровську за Партію регіонів проголосують 52,5% і 59,6%, за їх суперників – 20,2% і 20,4%, іншу відповідь дали 18,8% і 11,8%, не відповіли – 8,6% і 8,2%.

У Сімферополі і Донецьку Партії регіонів свої голоси віддадуть відповідно 80% і 82,6% населення, "Нашій Україні" і БЮТ – 7,9% і 3,4%, інший варіант вибрали 5,2% і 10,4%, не дали відповіді – 6,9% і 3,6%.

Опитування проводилося 12-13 липня 2006 року. У семи містах опитано 3485 респондентів у віці старше 18 років, з них: у Львові — 500, Вінниці — 504, Києві — 500, Херсоні — 501, Сімферополі — 480, Дніпропетровську — 500, Донецьку — 500 чоловік.