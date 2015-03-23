"Нормандська четвірка" зустрінеться в Парижі 25 березня – МЗС

Про це повідомив УНІАН речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

"Я можу підтвердити, що така зустріч планується в Парижі 25 березня", - сказав він.

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При цьому речник зазначив, що не може зараз сказати, на якому рівні буде ця зустріч, але "це не буде рівень міністрів закордонних справ".

Раніше повідомлялося, що 6 березня в Берліні відбулася зустріч заступників міністрів закордонних справ "нормандської четвірки". На переговори були запрошені також представники ОБСЄ, в тому числі спецпредставник в Контактній групі Хайді Тальявіні і голова Спеціальної моніторингової місії в Україні Ертугрул Апакан.