"Нормандська четвірка" зустрінеться в Парижі 25 березня – МЗС
Зустріч "нормандської четвірки" з врегулювання ситуації на Донбасі заплановано провести в Парижі 25 березня.
Про це повідомив УНІАН речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.
"Я можу підтвердити, що така зустріч планується в Парижі 25 березня", - сказав він.
Читайте також"Нормандська четвірка" може зібратися в Парижі на початку наступного тижня - джерело
При цьому речник зазначив, що не може зараз сказати, на якому рівні буде ця зустріч, але "це не буде рівень міністрів закордонних справ".
Раніше повідомлялося, що 6 березня в Берліні відбулася зустріч заступників міністрів закордонних справ "нормандської четвірки". На переговори були запрошені також представники ОБСЄ, в тому числі спецпредставник в Контактній групі Хайді Тальявіні і голова Спеціальної моніторингової місії в Україні Ертугрул Апакан.