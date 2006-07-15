Якби президентські вибори відбулися сьогодні

Близько третини українських виборців (31,3%) підтримали б кандидатуру Віктора ЯНУКОВИЧА на президентських виборах, 18,7% – не проголосували б у жодному випадку. Такими є дані телефонного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова в семи містах України на замовлення "Дзеркала тижня".

Водночас кандидатуру Юлії ТИМОШЕНКО підтримали б 19,6% виборців, 15,6 – проти.

За нинішнього президента України Віктора ЮЩЕНКА свій голос віддали б 8,4%, не проголосували б у жодному випадку – 22,2%. При цьому рівень довіри до Президента за даними опитування становить 9,4%, а оцінка його здатності змінити життя становила – 7,2%.

Далі в рейтингу потенційних кандидатів на посаду президента України розташувалися голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ за якого проголосували б 5,5% виборців (проти – 1,3%), за лідера ПСПУ Наталію ВІТРЕНКО – 3,3% (проти – 11,9%), за лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА – 3,4% (проти – 3,1%), за Віталія КЛИЧКА – 1,2 (проти – 2,4%), за Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО – 1,1% (проти – 1,3%), за Юрія ЛУЦЕНКА – 0,3% (1%), за Євгена КУШНАРЬОВА – 0,6% (2,1%), за прем`єр-міністра Юрія ЄХАНУРОВА – 0,2% (1,3%), за Сергія ТИГИПКА – 0,1% (проти 0,6%).

При цьому 15,9% респондентів не довіряють жодному з політиків, 12,7% не голосували б ні за одного із запропонованих кандидатів. Ще 1,3% опитаних назвали свою кандидатуру на пост президента, а 10,9% важко відповісти.

Опитування проводилося 12-13 липня 2006 року. В семи містах опитано 3485 респондентів у віці старше 18 років, з них: у Львові — 500, Вінниці — 504, Києві — 500, Херсоні — 501, Сімферополі — 480, Дніпропетровську — 500, Донецьку — 500 чоловік.