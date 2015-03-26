Фото Савченко у Басманному суді Москви
17:07, 26 березня 2015Політика
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До Басманного суду Москви доставили українську льотчицю, народного депутата Надію Савченко.
Надія Савченко перед входом до залу викрикнула: "Слава Україні!", у відповідь їй голосно відповіли "Героям Слава!".
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Адвокати мають намір оскаржити рішення Слідчого комітету РФ про об'єднання в одну кримінальних справ стосовно Савченко про загибель російських журналістів і незаконний перетин льотчицею російського кордону.
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