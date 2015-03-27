ЄК підготує звіт про виконання Україною умов скасування візового режиму до кінця квітня - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на круглому столі у Києві заступник міністра закордонних справ України Лана Зеркаль.

«Я звернулася до пана Томбінського (голови Представництва ЄС в Україні Яна Томбінського - УНІАН) із проханням не робити попередніх висновків, оскільки тільки на цьому тижні відбулася остання місія. У нас немає остаточного звіту, звіт по останній місії буде тільки 7 квітня. До середини - кінця квітня ЄК буде готувати свій фінальний звіт», - сказала Зеркаль.

Вона повідомила, що наступного тижня у Брюсселі будуть обговоренні пріоритетні питання, які необхідно вирішити Україні до Ризького саміту «Східного партнерства» у травні для отримання безвізового режиму з ЄС.

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«У понеділок у Брюсселі я зустрічатимуся ще з гендиректоратом по внутрішніх справах, і ми будемо обговорювати, які найважливіші рекомендації були зроблені експертами і що ми маємо зробити у пріоритетному порядку впродовж наступних двох місяців для того, щоб отримати позитивний месидж на Ризькому саміті», - сказала Зеркаль.

«Після цього ми всі разом, і це розуміння є і у президента, і у прем’єра, зробимо все можливе для забезпечення прийняття цього рішення, оскільки ми дійсно вважаємо, що для українських громадян це буде найважливіший сигнал, пов'язаний з тим, що європейська інтеграція - це не тільки гасло, це реальність», - додала Зеркаль.

Як повідомляв УНІАН, Томбінський заявив, що на саміті «Східного партнерства» у Ризі 21-22 травня не буде ухвалене рішення про надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом. «Цього рішення не буде через те, що немає часу для того, щоб його ухвалити», - сказав він.