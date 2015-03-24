Україні не дадуть безвізовий режим на саміті в Ризі - посол ЄС

Про це УНІАН заявив голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський.

«Цього рішення не буде через те, що немає часу для того, щоб ухвалити таке рішення», - сказав він.

За словами Томбінського, зараз в Україні працює Експертна місія ЄС, яка має пересвідчитись у виконанні Україною зобов’язань в рамках візового діалогу.

За його словами, після того як Європейська комісія зробить свої висновки, вона передасть їх країнам-членам ЄС для відповідної оцінки.

«Нам до Ризького саміту залишилося два місяця, це дуже мало часу для того, щоб все це доопрацювати, на сьогодні ще немає висновків, немає звернення ЄК, тому що вони ще працюють над цим», - додав голова Представництва ЄС в Україні.

Водночас Томбінський зазначив, що надання Україні безвізового режиму не знімається з порядку денного.

«Мета така залишається, ніхто її не скасовував, мета - це безвізовий режим між Україною і ЄС», - сказав Томбінський.

Він зауважив, що необхідний час, щоб вирішити всі технічні питання.

Відповідаючи на запитання, чи буде відображено в декларації саміту питання щодо безвізового режиму для України, Томбінський сказав, що це питання згадуватиметься в документі. За його словами, в ЗМІ вже був оприлюднений перший проект декларації саміту, в якому це питання не відображено.

Читайте такожЕксперти ЄС оцінять готовність України до безвізового режиму «Це перший проект, треба ще попрацювати, у нас ще два місяці для цього. І це спільна декларація, це декларація не тільки європейських країн, а й країн «Східного партнерства». Там українські колеги активно працюють», - додав Томбінський.

Як повідомляв УНІАН, діалог між ЄС та Україною щодо візової лібералізації був розпочатий 29 жовтня 2008 року, а План дій з візової лібералізації було представлено Україні 22 листопада 2010 року.

2013 року Україна завершила так звану першу фазу імплементації Плану дій з лібералізації візового режиму і з вересня 2014 року імплементує другу фазу - виконує ті законодавчі акти та рішення, які були ухвалені.

Президент України Петро Порошенко заявляв, що Україна очікує на рішення про безвізовий режим з Європейським Союзом на саміті «Східного партнерства» у травні в Ризі.

Представники Експертної місії ЄС до кінця цього тижня працюватимуть в МВС та кількох інших відомствах, оцінюючи критерії виконання українською стороною другої фази дій Плану щодо лібералізації ЄС візового режиму.