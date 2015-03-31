Бойовики отримують багатомільйонні прибутки від незаконної торгівлі вугіллям і підробленими тютюновими виробами

Управління і економіка окупованих районів Донецької і Луганської областей різко криміналізуються. Спостерігається серйозне зростання контрабанди і виробництва підробної продукції – відмічає заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України Василь Яблонський.

"Якщо раніше Донбас спеціалізувався на вугільній і металургійній промисловості, то зараз головна спеціалізація т.зв. ДНР і ЛНР – це контрабанда і виробництво контрафакту. Вони почали з незаконної торгівлі вугіллям і з підробки підакцизних товарів (ці підробки вже виявляють, зокрема і в інших областях України). Не виключено що доволі скоро вони переключаться і на інші сфери виробництва, підробляючи українські, європейські і світові бренди в харчовій, текстильній та інших галузях", – прогнозує Яблонський.

Слова експерта підтверджують і дані правоохоронних органів. Найбільш гострою є ситуація з виробництвом підробних тютюнових виробів в окупованих районах Донбасу.

Нагадаємо, ще в листопаді 2014 р. в Полтавській І Вінницькій областях було затримано два вантажні автомобілі, в яких виявлено підробні сигарети відомих міжнародних брендів на 16,5 млн. грн. Генеральна прокуратура України встановила, що ці сигарети було вироблено на тютюновій фабриці «Хамадей» в Донецьку.

"У 2014 р. було створено незаконні канали збуту контрафактних підакцизних товарів з тютюнової фабрики «Хамадей». За оперативними даними, частина коштів від реалізованої контрафактної продукції йшла на фінансування терористичної організації «ДНР»", - заявили в Генпрокуратурі.

Цю інформацію підтверджують і в Службі безпеки України.

"Кошти для бойовиків надходили від незаконної реалізації контрафактної тютюнової продукції в контрольованих бойовиками районах Донецької і Луганської областей. Розгалужену мережу для постачання і продажу сигарет власники тіньового бізнесу створили спільно з головою т.зв. «міністерства доходів і зборів ДНР» Олександром Тимофєєвим на прізвисько «Ташкент» і двома його поплічниками", – заявили в СБУ.

Більше того, в Луганську на підробні пачки сигарет відомих світових брендів почали наносити «акцизну марку» «Новоросії».

Факти контрабандного продажу українського вугілля в Росію з території ДНР/ЛНР продовжують фіксувати представники ОБСЄ.

"І в України, і в Євросоюзу вже є сумний досвід сусідства з Придністров’ям, яке стало одним з центрів виробництва європейської контрабанди. Але масштаби тіньової економіки ДНР і ЛНР (беручи до уваги населеність регіону і напруженість економічної ситуації) можуть бути в рази вищі за придністровські", – прогнозує Яблонський.