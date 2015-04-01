В СБУ підтвердили обшук в будівлі МВС
15:28, 01 квітня 2015Політика
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СБУ підтвердила факт обшуку в будівлі МВС, який був проведений за дорученням Генпрокуратури 31 березня.
СБУ провела обшук в будівлі МВС / Фото УНІАН
"Вчора був проведений обшук в приміщенні Міністерства внутрішніх справ", - заявили в прес-службі СБУ, передає РБК-Україна.
У відомстві не уточнили, в рамках якої справи було проведено обшук. Однак у прес-службі зазначили, що справа перебуває у провадженні Генпрокуратури.
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В даний час в ГПУ не коментують ситуацію.
Нагадаємо, вчора, 31 березня, народний депутат Ігор Мосійчук повідомив, що в МВС проходить обшук.
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