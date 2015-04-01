В СБУ підтвердили обшук в будівлі МВС

15:28, 01 квітня 2015
Політика
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СБУ підтвердила факт обшуку в будівлі МВС, який був проведений за дорученням Генпрокуратури 31 березня.

СБУ провела обыск в здании МВД / Фото УНИАН

"Вчора був проведений обшук в приміщенні Міністерства внутрішніх справ", - заявили в прес-службі СБУ, передає РБК-Україна.

У відомстві не уточнили, в рамках якої справи було проведено обшук. Однак у прес-службі зазначили, що справа перебуває у провадженні Генпрокуратури.

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В даний час в ГПУ не коментують ситуацію.

Нагадаємо, вчора, 31 березня, народний депутат Ігор Мосійчук повідомив, що в МВС проходить обшук.

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