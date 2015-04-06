ЗМІ: Порошенко скасував запланований на сьогодні візит до Запоріжжя
11:14, 06 квітня 2015Політика
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Сьогодні, 6 квітня, у Запоріжжя не приїде Президент України Петро Порошенко, візит скасували напередодні.
Порошенко скасував візит до Запоріжжя / Фото УНІАН
Про це повідомляє 061 з посиланням на обладміністрацію.
Під час анонсованого вчора візиту президента очікувалось представлення нового голови ОДА.
Читайте такожПорошенко розглядає три кандидатури на посаду голови Запорізької ОДАНезважаючи на скасування приїзду Президента, представлення губернатора все-таки відбудеться сьогодні, пише видання. За неофіційною інформацією, на зустрічі буде присутня дружина Петра Порошенка і один з міністрів.
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