Кабмін призначив Ігоря Павловського заступником міністра оборони

Відповідне розпорядження №305-р від 8 квітня опубліковано сьогодні на сайті уряду.

Довідка УНІАН. Генерал-майор Ігор Павловський, 1964 р.н., закінчив Далекосхідне вище загальновійськове командне училище (в 1988-му році), Національну академію оборони України (у 1997-му році) та Національний університет оборони України (у 2010-му році).

Проходив службу на посадах від командира взводу до першого заступника командувача Південного оперативного командування.

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У 1992-1993 рр. у складі 240-го окремого батальйону виконував миротворчу місію на території колишньої Югославії.

Наказом міністра оборони України від 2 липня 2012 року був призначений на посаду начальника штабу – першого заступника командира 8-го армійського корпусу.