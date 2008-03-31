У Києві Буша нагодують варениками з вишнями

У Києві Президента Сполучених Штатів Америки частуватимуть котлетами по-київськи та варениками з вишнями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА на брифінгу для преси.

За її словами, однією з «родзинок» державного візиту Дж.БУША в Україну буде державний сніданок від імені Президента України та його дружини Катерини ЮЩЕНКО.

«На стіл будуть подаватися традиційні українські страви, зокрема страви традиційної столичної кухні. Серед основних страв будуть котлети по-київськи, зроблені з курятини, і на десерт будуть подаватися знамениті українські вареники з вишнями» - сказала вона.

І.ВАННІКОВА також поділилась, що подарує подружжя ЮЩЕНКІВ подружжю БУШІВ. Зокрема, за її словами, ЮЩЕНКИ подарують велику дерев’яну таріль, розписану петриківськими майстрами, а членам делегації будуть вручені українські національні сувеніри – різьблені дерев’яні скриньки.