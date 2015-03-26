Україна і Туреччина домовилися про багатомільярдну космічну програму

Про це повідомив президент Петро Порошенко на брифінгу в Дніпропетровську. "Тільки поїхала турецька делегація. Ми домовилися про багатомільярдну космічну програму. Не все можемо зараз говорити", - сказав президент.

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Він також запевнив, що з політичного боку постарається зробити все можливе, щоб завантажити українські підприємства роботою. Але при цьому підприємство має бути "конкурентоспроможним або дати дорогу іншим".

Як повідомляв УНІАН, 20 березня Україну з офіційним візитом відвідав президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган і урядова делегація цієї країни. У ході візиту зазначалося, що Україна і Туреччина планують активізувати спільну роботу з розвитку проектів державно-приватного партнерства.