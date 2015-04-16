Президент Росії Володимир Путін вкотре заявив, що російських військ в Україні немає.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході спілкування з росіянами в прямому ефірі державних каналів.

«Є чи немає наших військ в Україні. Кажу вам прямо і безперечно - російських військ в Україні немає», - сказав Путін.

При цьому він зазначив, що про це нібито заявив і начальник Генерального штабу Збройних сил України, який на зустрічі з іноземними колегами нібито сказав про те, що Україна не воює з російською армією.

Читайте такожПорошенко закликав світову спільноту сприяти виведенню з України російських найманців

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Під час окупації Криму влада РФ також відкидала вторгнення російських військ на півострів, однак пізніше Путін публічно визнав цей факт.