Міністр оборони Греції назвав уряд України фашистським і виправдав анексію Криму
16:09, 17 квітня 2015Політика
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Міністр оборони Греції Панос Камменос заявив, що грецьке населення Криму "піддалося нападкам фашистського уряду України", а Росія їх захистила.
REUTERS
Про це він заявив в інтерв'ю російському виданню Газета.ру.
"Так, справді, грецьке населення Криму піддалося нападкам з боку фашистського уряду України, і захистом для грецьких сімей там стала присутність російських сил", - заявив він.
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За його словами, у грецького населення в Криму завжди були тісні зв'язки з місцевим російськомовним населенням.
"У нас спільна церква, ми віримо в одні і ті ж цінності, і просто неможливо було не захистити греків від фашистського уряду України", - сказав Камменос.
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