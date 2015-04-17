Міністр оборони Греції назвав уряд України фашистським і виправдав анексію Криму

Про це він заявив в інтерв'ю російському виданню Газета.ру.

"Так, справді, грецьке населення Криму піддалося нападкам з боку фашистського уряду України, і захистом для грецьких сімей там стала присутність російських сил", - заявив він.

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За його словами, у грецького населення в Криму завжди були тісні зв'язки з місцевим російськомовним населенням.

"У нас спільна церква, ми віримо в одні і ті ж цінності, і просто неможливо було не захистити греків від фашистського уряду України", - сказав Камменос.