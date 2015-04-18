СБУ розслідує антиукраїнську діяльність Ківалова

Про це заявила депутат від партії "Воля" Ірина Суслова, посилаючись на розмову з керівником СБУ Валентином Наливайченком.

Читайте такожДепутати пропонують ВР заборонити очолювати виші тим, хто голосував за «диктаторські закони» "Зараз СБУ веде слідчі дії і готуються подання на арешти. Переконана, що Ківалов обов'язково буде покараний і за сепаратизм, і за розкрадання державного майна. Мною минулого місяця було направлено звернення в правоохоронні органи щодо антиукраїнської діяльності Сергія Ківалова. Так, ще в 2013 році він силоміць збирав студентські Антимайдани в Одессі. Потім публікував статті у ЗМІ щодо надання окремого статусу області", - сказала Ірина Суслова.

На оприлюдненому відео студенти самі розповідають як і хто відправляв їх до Одеси та Києва і з якою метою.

16 квітня на запит Ірини Суслової Валентин Наливайченко розповів, що СБУ зареєструвала кримінальне провадження, розпочаті слідчі дії, призначені експертизи, щоб в суді вимагати арешту для тих, хто закликав до сепаратизму і загрожував цілісності держави.