Яценюк: У Путіна є кілька планів дестабілізації ситуації

Про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, пише Українська правда.

Говорячи про резонансні вбивства екс-нардепа Олега Калашникова і Олеся Бузини, які відбулися в Києві, Яценюк зазначив, що створено слідчо-оперативну групу.

"До її складу входять кращі фахівці Генпрокуратури та Міністерства внутрішніх справ. Розслідування під постійним контролем і думаю, що воно буде завершено, і переконаний, що злочинці будуть знайдені", - сказав Яценюк.

На думку прем'єра, ці вбивства здійснені антиукраїнськими силами для нагнітання ситуації.

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"Робиться це антиукраїнськими силами за класичним російським сценарієм дестабілізації країни. Адже в Путіна є декілька планів дестабілізації. Безпека громадян, боротьба з тероризмом і уникнення провокацій – це завдання, які зараз стоять перед травневими святами", - зазначив Яценюк.

За його словами, тому, зокрема, необхідно посилити заходи безпеки.

"На травневі свята будуть виведені посилені патрулі МВС та Нацгвардії на вулиці таких міст: Київ, Одеса, Харків, Дніпропетровськ. Можливо десь ще, якщо ми побачимо, що можлива дестабілізація ситуації", - заявив Яценюк.

У решті міст країни буде посилений режим патрулювання силами МВС.