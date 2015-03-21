Грібаускайте: Санкції можуть бути посилені при відсутності повного виконання Мінських угод

Про це вона сказала журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

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"Посилені можуть бути у тому випадку - є така угода Європейської Ради в четвер - якщо погіршиться ситуація, і якщо Мінські домовленості не будуть виконуватися повністю та втілені в силу", - наголосила Грібаускайте, відповідаючи на питання, коли проти Росії Євросоюз може посилити додаткові санкції.