Грібаускайте: Санкції можуть бути посилені при відсутності повного виконання Мінських угод
19:45, 21 березня 2015Політика
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Президент Литви Даля Грібаускайте констатує, що санкції проти Росії зі сторони Європейського Союзу можуть бути посилені при відсутності повного втілення в дію Мінських угод.
REUTERS
Про це вона сказала журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.
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"Посилені можуть бути у тому випадку - є така угода Європейської Ради в четвер - якщо погіршиться ситуація, і якщо Мінські домовленості не будуть виконуватися повністю та втілені в силу", - наголосила Грібаускайте, відповідаючи на питання, коли проти Росії Євросоюз може посилити додаткові санкції.
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