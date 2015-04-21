У Харкові до 10 травня заборонили неофіційні масові заходи
00:34, 21 квітня 2015Політика
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У Харкові заборонили проведення будь-яких неофіційних масових заходів з 20 квітня по 10 травня.
У Харкові до 10 травня заборонили неофіційні масові заходи / vk.com/club80800604
Про це повідомляється на сайті Харківської міськради.
Відповідне звернення СБУ направила до міської ради.
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У відомстві вважають, що допустити масові заходи сьогодні - значить створити загрозу терористичних актів.
Як відомо, 22 лютого під час мирної ходи в центрі Харкова стався вибух. Загинули 4 людини.
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