У Харкові до 10 травня заборонили неофіційні масові заходи

Про це повідомляється на сайті Харківської міськради.

Відповідне звернення СБУ направила до міської ради.

Читайте такожХарківська міськрада вимагає в суді заборонити акції проти підвищення комунальних тарифів

У відомстві вважають, що допустити масові заходи сьогодні - значить створити загрозу терористичних актів.

Як відомо, 22 лютого під час мирної ходи в центрі Харкова стався вибух. Загинули 4 людини.