У Харкові до 10 травня заборонили неофіційні масові заходи

00:34, 21 квітня 2015
Політика
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У Харкові заборонили проведення будь-яких неофіційних масових заходів з 20 квітня по 10 травня.

харьков / vk.com/club80800604

Про це повідомляється на сайті Харківської міськради.

Відповідне звернення СБУ направила до міської ради.

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У відомстві вважають, що допустити масові заходи сьогодні - значить створити загрозу терористичних актів.

Як відомо, 22 лютого під час мирної ходи в центрі Харкова стався вибух. Загинули 4 людини.

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