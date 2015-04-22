Через шахтарів в урядовий квартал в Києві привезли півтори тисячі силовиків

Як повідомляє прес-служба МВС Києва, охорону громадського порядку здійснюють півтори тисячі правоохоронців.

Грубих порушень громадського порядку на даний час не зафіксовано.

«Правоохоронці закликають киян та гостей столиці не порушувати вимоги чинного законодавства, поводитися цивілізовано, ставитися одне до одного толерантно, з розумінням ставитися до роботи правоохоронців та сприяти працівникам міліції у виконанні їх функцій по охороні правопорядку», - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, понад тисяча шахтарів, які зібралися в Києві на мітинг для розв’язання проблемних питань галузі, планують паралізувати рух транспорту на центральних вулицях міста.

Шахтарі зібралися на мітинг під АП з вимогою повного погашення заборгованості по заробітній платі та спрямування коштів на підтримку і розвиток вугільної промисловості України.