Україна і НАТО підписали меморандум щодо реформи системи управління і зв'язку армії

Церемонія підписання відбулася сьогодні в Брюсселі в штаб-квартирі Альянсу, повідомили УНІАН у місії України при НАТО.

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Меморандум підписали уряд України і Агентство НАТО з питань зв'язку та інформації.

З боку України документ підписав голова місії України при НАТО, посол Ігор Долгов, з боку Альянсу - генеральний менеджер Агентства НАТО з питань зв'язку та інформації Кун Гейсберс.