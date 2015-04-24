Україна і НАТО підписали меморандум щодо реформи системи управління і зв'язку армії

12:09, 24 квітня 2015
Політика
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Україна і НАТО підписали меморандум щодо реалізації трастового фонду щодо реформування системи управління та зв'язку в Збройних силах України.

Reuters

Церемонія підписання відбулася сьогодні в Брюсселі в штаб-квартирі Альянсу, повідомили УНІАН у місії України при НАТО.

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Меморандум підписали уряд України і Агентство НАТО з питань зв'язку та інформації.

З боку України документ підписав голова місії України при НАТО, посол Ігор Долгов, з боку Альянсу - генеральний менеджер Агентства НАТО з питань зв'язку та інформації Кун Гейсберс.

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