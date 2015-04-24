Порошенко затвердив програму співробітництва Україна-НАТО на 2015 рік

Відповідний указ № 238/2015 опублікований на сайті глави держави.

Порошенко доручив Кабінету Міністрів України забезпечити координацію діяльності центральних органів виконавчої влади щодо цієї програми.

"Центральним органам виконавчої влади за участю інших державних органів, залучених до виконання річної національної програми, подати до 10 січня 2016 р. Кабінету Міністрів України звіти, а Міністерству закордонних справ України інформацію про виконання річної національної програми для дальшого інформування Президента України", - йдеться в указі.

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Крім того, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство оборони України мають забезпечити регулярне інформування громадськості про хід і результати виконання програми Україна - НАТО.