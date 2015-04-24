Депутати не захотіли визнавати справжні імена Яресько та Абромавичуса

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення голосували двічі, проте за нього голосували відповдіно 183 та 186 народних депутатів із 265 і 266 зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається у пояснювальній записці, проект постанови має на меті виправлень прізвищ та імен осіб, призначених на посади міністра економічного розвитку і торгівлі України та міністра фінансів України.

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Так, в абзаці 7 слова "Айвараса Абромавічуса" заміняються на "Абромавичуса Айвараса", а в абзаці 19 слова "Яресько Наталію" заміняються словами "Яресько Наталію Енн".