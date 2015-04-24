Російські правоохоронці катували вивезеного з Криму українця Чирнія - МЗС

Міністерство закордонних справ України заявляє про застосування російськими правоохоронцями тортур до громадянина України Олексія Чирнія, якого суд у РФ засудив до 7 років ув’язнення за «терористичну діяльність».

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі МЗС України щодо рішення російського суду у справі Чирнія.

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Зокрема, як заявили в МЗС, «в ході зустрічей з консульською посадовою особою Посольства України в РФ, перша з яких через ігнорування російською стороною наших численних клопотань відбулася лише через 5 місяців після затримання, Олексій Чирній повідомив про застосування до нього тортур співробітниками російських правоохоронних органів під час затримання у травні 2014 року на території Автономної Республіки Крим. Зокрема, його жорстоко били, застосовували заходи психологічного тиску та залякування з метою отримання відповідних неправдивих свідчень».

Зазначені дії, наголосили в міністерстві, ставлять під сумнів наявність законних підстав для кримінального переслідування та об’єктивність розгляду справи Чирнія.

«МЗС України висловлює обурення у звʼязку з фактами порушення прав людини, допущеними під час затримання громадянина України, а також протиправними діями щодо нього під час утримання і проведення слідчих дій», - підкреслюється в заяві.

Окрім того, підкреслили в МЗС, отримані внаслідок незаконних дій свідчення Чирнія використовуються для обвинувачення у тероризмі інших затриманих російськими правоохоронними органами в Автономній Республіці Крим громадян України - Олега Сенцова та Олександра Кольченка, що повністю нівелює об’єктивність слідства та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Міністерство закордонних справ України вкотре наголошує на неприпустимості та протиправності подальшого утримання на території Росії громадян України, затриманих російською окупаційною владою в Автономній Республіці Крим за обвинуваченнями в тероризмі, та звертається до російської сторони з вимогою про їх негайне звільнення та повернення в Україну.

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Як повідомлялося, 21 квітня Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив затриманого в 2014 році в окупованому Росією Криму громадянина України Чирнія за обвинуваченням нібито в організації терактів до 7 років позбавлення волі.

Чирнія було затримано разом з українським режисером Сенцовим та активістами Кольченком і Афанасьєвим у травні 2014 року в окупованому Росією Криму співробітниками ФСБ. Їх звинуватили в підготовці терактів.