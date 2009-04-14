Мінімальний хабар у Криму – 200 доларів і 800 гривень

В I кварталі 2009 року прокуратура Криму направила до суду 13 кримінальних справ за фактом одержання хабарів.

На лаві підсудних, зокрема, опинилися працівники органів внутрішніх справ і контролюючих органів, 2 керівників садових товариств у Сімферопольському районі і депутат міськради Сімферополя.

Як повідомляє прес-служба наглядового відомства, загальна сума, яку вимагали хабарники, склала: у доларах США – 7,5 тисяч, у гривнах – 61,9 тисяч.

Найбільшу винагороду в доларах США вимагав депутат – 4 тисячі, в гривнах більше всього запросив голова садового кооперативу – 32 тисячі.

Мінімальний розмір мзди дорівнював 200 доларам США і 800 гривнам.

Протягом поточного року органами прокуратури порушено 16 кримінальних справ про хабарництво.

Судами за три місяці 2009 року постановлено вісім вироків хабарникам, половину з яких засуджено до реального покарання. Це начальник управління ветмедицини в Феодосії, землевпорядник Трудовської сільради, слідчий Джанкойського міськрайвідділу міліції, співробітник Азово-Чорноморської екологічної інспекції.