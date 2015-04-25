У Черкаській області вшановують героїв Холодного Яру

Зранку у Чигирині колона добровольців різних батальйонів, які нині захищають Україну на сході, пройшли ходою на Замкову гору до бастіону Дорошенка, пише Радіо Свобода.

Там патріарх Філарет відслужив молебень за Україну. Після цього добровольці присяглися служити українському народові «до останньої краплі крові, до останнього подиху, вірою і правдою». Присягу зачитав 90-річний член ОУН та вояк УПА, один із керівників Кенгірського повстання Володимир Караташ.

Читайте такожЧеркаська облрада просить створити у Холодному Яру національний природний паркТакож на площі перед бастіоном патріарх Філарет освятив бойові прапори добровольчих батальйонів та холодноярські прапори, які після цього повезуть на фронт. Ушанування героїв Холодного Яру традиційно триватиме упродовж двох днів.

Холодноярька республіка (1919–1922) це невизнане державне утворення на території України (на той час УНР), у Чигиринському районі Черкаської області, в районі лісового урочища Холодний Яр.