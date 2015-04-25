Порошенко відкличе посла в Білорусі Єжеля

Про це президент заявив під час робочої поїздки на Миколаївщину, повідомляє ТСН.

«Посол представляє Державу Україна. Мною прийнято рішення про його відкликання і зараз оформляються відповідні документи для подання нового агремана (посла)», - наголосив Порошенко.

За словами президента, у форматі Мінських домовленостей столиця Білорусі відіграє важливу роль у реалізації зовнішньої оборонної політики та політики безпеки. «Я повинен враховувати цю роль для того, щоб забезпечувати постійну присутність України в Мінську», - сказав глава держави.

Читайте такожМЗС пропонує відкликати посла в Білорусі Єжеля та "призначити патріота"Як повідомляв УНІАН, Єжеля призначив послом України в Білорусі у квітні 2013 року тодішній президент Віктор Янукович. До того Єжель два роки був міністром оборони України, ще раніше - головнокомандувачем Військово-морських сил Збройних сил України.

20 березня під час Години запитань до уряду у Верховній Раді народний депутат від «Народного фронту», заступник голови Комітету ВР із закордонних справ Ігор Гузь заявив, що він звернувся до президента Порошенка з пропозицією звільнити Єжеля з посади посла України в Білорусі. “Це саме той Єжель, який був міністром оборони при Януковичі, який розвалив тилове забезпечення української армії, який робив усе можливе, щоб режим вбивці був і тримався”, - сказав депутат.

У відповідь перший заступник міністра МЗС Наталія Галібаренко зауважила, що звільнення та призначення послів здійснюються указом президента. «З боку Міністерства закордонних справ було внесено відповідну пропозицію щодо відкликання діючого посла Єжеля з даної посади», - сказала вона та запевнила, що розгляд цього питання буде прискорено.