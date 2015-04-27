Юнкер: Україна має ще більше зміцнити свої позиції в європейських структурах

Про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час пленарного засідання 17-го саміту Україна-ЄС, який проходить сьогодні в Києві.

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"Країни Європи підтримують Україну. Ми розуміємо бажання України стати членом ЄС, тому ми тут, в Україні, зараз", - підкреслив він.

"Хочу сказати, що Україна дійсно була членом європейської сім’ї, вона ще наразі не є саме членом ЄС, але вона рідна нам, в нашій європейській сім’ї, і Україна має ще більше зміцнити свої позиції в майбутньому у Європі, в європейських структурах, в європейському домі, і це має стати в певний час", -додав Жан-Клод Юнкер.

Також він підкреслив, що "Україна та ЄС мають дуже багато спільних завдань, і ми маємо зробити багато справ. І якщо ми маємо діяти разом, ми маємо розуміти, що Україна – це суверенна країна, це демократична європейська країна".

"Треба мати рішучість, щоб йти тим шляхом, який вам так болюче дається, і треба мати терпіння, щоб подолати цей шлях і дійти кінцевої мети. У нас амбіційні цілі та великий шлях перед нами, і ми впевнені, що ми його подолаємо", - резюмував президент Єврокомісії.