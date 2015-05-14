Депутати НФ: Інформаційна атака проти Арсена Авакова – це помста олігархів

Про це сьогодні на брифінгу заявив перший заступник голови фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук.

«Ми бачимо, що цілеспрямовано ведеться атака на МВС в особі його очільника Арсена Авакова за те, що почалося розслідування схем, які належали Дмитру Фірташу, Сергію Льовочкіну і компанії. Саме через це почалося інформаційне супроводження - ми бачимо ці спроби нівелювати роботу міністерства», - наголосив він.

За словами Андрія Тетерука, ініціативи МВС, а саме - створення добровольчих батальйонів, створення Національної гвардії, робота на утримання ситуації всередині країни та збирання доказової бази проти хабарників, які продовжують жити за старими схемами, - натикається на жорсткий спротив.

«Прошу не заважати роботі МВС і дивитися на ті насідки, які будуть результатом якісної роботи наших слідчих органів», - сказав Андрій Тетерук.

У свою чергу народний депутат фракції «Народний фронт», член Комітету з питань національної безпеки та оборони Тетяна Чорновол заявила, що Арсен Аваков є найкращим міністром в Уряді.

«Коли після Майдану саме перед МВС стояли найбільші виклики - Аваков впорався. Я здивована величезною кількістю роботи проти цієї персони, здивована механізмами роботи та системністю цієї роботи», - сказала Тетяна Чорновол.

За її словами, робота МВС є практично еталонною, зокрема щодо проведення тендерів у міністерстві.

«Якщо МВС закуповує паливо, наприклад, по 19 грн, Міноборони в цей же час закуповує його по 26 грн», - зазначила представник «Народного фронту».

«МВС – це не особистості, МВС – це державний інструмент, який має відповідно працювати. І Аваков зумів консолідувати його силу в єдиний кулак, який захищає державу», - наголосила Тетяна Чорновол.

Водночас народний депутат фракції «Народний фронт», секретар Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Антон Геращенко додав, що Україна лише втратить від того, якщо Аваков піде з посади міністра МВС.

Він зазначив, що після того, як міністр МВС презентував пакет законопроектів щодо реформування відомства – створення національної поліції, докорінного переходу від радянського способу мислення в МВС до європейських принципів та цінностей, будь-які заклики до його відставки є торпедуванням реформи міністерства.