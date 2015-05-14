Депутати НФ: Інформаційна атака проти Арсена Авакова – це помста олігархів
Олігархи Дмитро Фірташа та Сергій Льовочкін ведуть цілеспрямовану інформаційну атаку на Міністерство внутрішніх справ та його очільника Арсена Авакова, аби нівелювати роботу відомства із розслідування їхніх корупційних схем по розкраданню державних коштів.
Про це сьогодні на брифінгу заявив перший заступник голови фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук.
«Ми бачимо, що цілеспрямовано ведеться атака на МВС в особі його очільника Арсена Авакова за те, що почалося розслідування схем, які належали Дмитру Фірташу, Сергію Льовочкіну і компанії. Саме через це почалося інформаційне супроводження - ми бачимо ці спроби нівелювати роботу міністерства», - наголосив він.
За словами Андрія Тетерука, ініціативи МВС, а саме - створення добровольчих батальйонів, створення Національної гвардії, робота на утримання ситуації всередині країни та збирання доказової бази проти хабарників, які продовжують жити за старими схемами, - натикається на жорсткий спротив.
«Прошу не заважати роботі МВС і дивитися на ті насідки, які будуть результатом якісної роботи наших слідчих органів», - сказав Андрій Тетерук.
У свою чергу народний депутат фракції «Народний фронт», член Комітету з питань національної безпеки та оборони Тетяна Чорновол заявила, що Арсен Аваков є найкращим міністром в Уряді.
«Коли після Майдану саме перед МВС стояли найбільші виклики - Аваков впорався. Я здивована величезною кількістю роботи проти цієї персони, здивована механізмами роботи та системністю цієї роботи», - сказала Тетяна Чорновол.
За її словами, робота МВС є практично еталонною, зокрема щодо проведення тендерів у міністерстві.
«Якщо МВС закуповує паливо, наприклад, по 19 грн, Міноборони в цей же час закуповує його по 26 грн», - зазначила представник «Народного фронту».
«МВС – це не особистості, МВС – це державний інструмент, який має відповідно працювати. І Аваков зумів консолідувати його силу в єдиний кулак, який захищає державу», - наголосила Тетяна Чорновол.
Водночас народний депутат фракції «Народний фронт», секретар Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Антон Геращенко додав, що Україна лише втратить від того, якщо Аваков піде з посади міністра МВС.
Він зазначив, що після того, як міністр МВС презентував пакет законопроектів щодо реформування відомства – створення національної поліції, докорінного переходу від радянського способу мислення в МВС до європейських принципів та цінностей, будь-які заклики до його відставки є торпедуванням реформи міністерства.