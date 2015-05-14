Кабмін звільнив заступника голови МВС Чеботаря
Кабінет міністрів України звільнив заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр соціальної політики Павло Розенко.
«Уряд прийняв відставку Чеботаря», - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, 13 травня заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Чеботар написав заяву про відставку.
Раніше Радіо Свобода повідомило, що 28 квітня у селі Лісники Київської області невідомі скоїли напад на знімальну групу програми журналістських розслідувань «Наші гроші» (телеканал ЗІК).
«Журналісти цієї програми готували сюжет про будівництво в лісі будинку, який може належати родині заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря. На території земельної ділянки, на якій споруджується будинок, журналісти зафіксували машину Toyota з державними номерами АА5555АІ, яка належить дружині Сергія Чеботаря – Варварі. Пізніше до журналістів під'їхав автомобіль марки «Фольксваген» без номерних знаків. З нього вийшли троє чоловіків і силою відібрали камеру з відеозаписом, після чого зникли», - йдеться в повідомленні.
Журналісти впізнали в одному з нападників людини, з яким вони спілкувалися раніше і якого бачили на території будинку. Журналісти викликали міліцію і повідомили про інцидент. Після цього Чеботар заявив, що не має вдома в селі Лісники.