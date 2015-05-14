Кабмін звільнив заступника голови МВС Чеботаря

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр соціальної політики Павло Розенко.

«Уряд прийняв відставку Чеботаря», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 13 травня заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Чеботар написав заяву про відставку.

Раніше Радіо Свобода повідомило, що 28 квітня у селі Лісники Київської області невідомі скоїли напад на знімальну групу програми журналістських розслідувань «Наші гроші» (телеканал ЗІК).

«Журналісти цієї програми готували сюжет про будівництво в лісі будинку, який може належати родині заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря. На території земельної ділянки, на якій споруджується будинок, журналісти зафіксували машину Toyota з державними номерами АА5555АІ, яка належить дружині Сергія Чеботаря – Варварі. Пізніше до журналістів під'їхав автомобіль марки «Фольксваген» без номерних знаків. З нього вийшли троє чоловіків і силою відібрали камеру з відеозаписом, після чого зникли», - йдеться в повідомленні.

Журналісти впізнали в одному з нападників людини, з яким вони спілкувалися раніше і якого бачили на території будинку. Журналісти викликали міліцію і повідомили про інцидент. Після цього Чеботар заявив, що не має вдома в селі Лісники.