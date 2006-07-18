БЮТ визначився з кандидатурою на посаду віце-спікера
10:20, 18 липня 2006Політика
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Фракція претендуватиме на посади голів деяких комітетів
Фракція Блоку Юлії Тимошенко пропонуватиме на посаду віце-спікера парламенту кандидатуру Олександра ТУРЧИНОВА
Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив народний депутат з БЮТ Андрій ШКІЛЬ.
Також, за його словами, серед іншого фракція претендуватиме на посади голів комітету з питань свободи слова, комітету з питань молоді і спорту, аграрного комітету, комітету з питань ветеранів і інвалідів, а також на спецкомісії з питань приватизації.
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