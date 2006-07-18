БЮТ визначився з кандидатурою на посаду віце-спікера

10:20, 18 липня 2006
Політика
1490

Фракція претендуватиме на посади голів деяких комітетів

Фракція Блоку Юлії Тимошенко пропонуватиме на посаду віце-спікера парламенту кандидатуру Олександра ТУРЧИНОВА

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив народний депутат з БЮТ Андрій ШКІЛЬ.

Також, за його словами, серед іншого фракція претендуватиме на посади голів комітету з питань свободи слова, комітету з питань молоді і спорту, аграрного комітету, комітету з питань ветеранів і інвалідів, а також на спецкомісії з питань приватизації.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter