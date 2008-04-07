Довгий: БЮТ може зібрати лише депутатські збори, а не Президію

Фракція БЮТ у Київській міській раді може зібрати лише депутатські збори, а не Президію Київради. Про це, коментуючи ініціативу фракції БЮТпровести сьогодні Президію Київської міської ради, заявив секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

Він пояснив, що Президія – це засідання, у якому беруть участь голови комісій, представники всіх депутатських фракцій та груп, а не лише однієї. При цьому О.ДОВГИЙ нагадав, що Київський міський голова своїм розпорядженням у зв’язку з виборами переніс засідання Президії на 3 червня, а пленарне засідання сесії – на 12 червня.

„Я би радив усім у день свята Благовіщення сходити до церкви, а не вишукувати зайві причини для конфліктів”, - додав О.ДОВГИЙ.