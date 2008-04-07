БЮТ хоче сьогодні зібрати Президію Київради

Ряд депутатів Київради ініціюють проведення сьогодні Президії Київської міської ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції БЮТ у Київраді, зокрема, 27 березня на ім’я Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО було направлено звернення депутатів Київради з вимогою провести 10 квітня позачергове пленарне засідання Київради. Під зверненням поставили підписи 41 депутат Київради, стверджують у прес-службі.

Разом з тим депутати Київради до цього часу не отримали від Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО жодної відповіді. У зв’язку з цим 7 квітня о 17.00 за ініціативою фракції БЮТ у Київраді відбудеться засідання Президії Київської міської ради у сесійній залі Київради, йдеться у повідомленні.